Владимир Зеленский обсудил с Трампом санкции против РФ и оборонное сотрудничество

Президент Зеленский сообщил, что проект соглашения с США по дронам уже подготовлен и готов к заключению.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом прекращение войны и шаги ради справедливого и длительного мира. Новый разговор глав государств состоялся 5 августа.

«Важно как можно скорее остановить убийства»

«Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Главное — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно необходимо как можно скорее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Уже много месяцев могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — заявил Зеленский.

Координация позиций и санкции против РФ

По словам главы государства, в ходе разговора стороны скоординировали позиции Украины и США, а также обменялись оценками ситуации на фронте.

«Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам», — сказал Зеленский.

Отдельно обсудили санкционное давление на РФ: «Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так внимательно относятся к решимости Президента Трампа. Это может многое изменить».

Совместные инициативы с НАТО и новое соглашение по дронам

Президент сообщил, что уже есть решения европейских стран о финансировании американского вооружения для Украины: «Есть решения Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании — более миллиарда долларов».

Также шла речь о двустороннем оборонном сотрудничестве. В частности, Украина подготовила проект соглашения по дронам: «Одно из самых сильных соглашений может быть», — подчеркнул Зеленский.

В завершение он поблагодарил Президента США: «Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп!».

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