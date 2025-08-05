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Володимир Зеленський обговорив з Трампом санкції проти РФ та оборонну співпрацю

17:39, 5 серпня 2025
Президент Зеленський повідомив, що проект угоди зі США стосовно дронів вже підготовлений і готовий до укладення.
Володимир Зеленський обговорив з Трампом санкції проти РФ та оборонну співпрацю
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом припинення війни та кроки задля справедливого й тривалого миру. Нову розмову глави держав провели 5 серпня.

«Важливо якнайшвидше зупинити вбивства»

«Продуктивна розмова з Президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», — заявив Зеленський.

Координація позицій та санкції проти РФ

За словами глави держави, під час розмови сторони скоординували позиції України та США, а також обмінялися оцінками ситуації на фронті.

«Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах», — сказав Зеленський.

Окремо обговорили санкційний тиск на РФ: «Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити».

Спільні ініціативи з НАТО і нова угода щодо дронів

Президент повідомив, що вже є рішення країн Європи про фінансування американської зброї для України: «Маємо рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – понад мільярд доларів».

Також ішлося про двосторонню оборонну співпрацю. Зокрема, Україна підготувала проєкт угоди щодо дронів: «Одна з найсильніших угод може бути», — підкреслив Зеленський.

На завершення він подякував Президенту США: «Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!».

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