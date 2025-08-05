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На Тернопільщині чоловік продавав «прошиті» тюнери з доступом до телеканалів — його судитимуть

23:52, 5 серпня 2025
Чоловік постане перед судом за продаж «прошитих» пристроїв із незаконним доступом до українських телеканалів.
На Тернопільщині чоловік продавав «прошиті» тюнери з доступом до телеканалів — його судитимуть
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Тернопільщині судитимуть жителя міста Зборів, якого обвинувачують у порушенні авторських прав та незаконному розповсюдженні телевізійного контенту. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік продавав перепрограмовані пристрої, які дозволяли переглядати телеканали без ліцензії, завдавши правовласникам збитків на понад 850 тисяч гривень.

Так, чоловік створив схему з незаконної ретрансляції програм мовлення українських телеканалів, серед яких «1+1», «2+2», «ICTV», «СТБ», «М1», «М2», «УНІАН», «ТЕТ» та інші.

Він не укладав жодних договорів із правовласниками — ТОВ «Віжн Медіа» та ТОВ «Старлайт Діджитал», які володіють правами на трансляцію вищезгаданих каналів.

На спеціальних «прошитих» пристроях — ймовірно, IPTV-приставках або тюнерах — зборівчанин налаштовував нелегальний доступ до телеконтенту. Кожен такий пристрій він продавав клієнтам приблизно за 2 тисячі гривень.

Через незаконне використання програм мовлення правовласникам було завдано матеріальної шкоди на суму 859 300 гривень.

Прокуратура інкримінує чоловіку одразу кілька злочинів:

  • ч. 2 ст. 176 ККУ — незаконне відтворення і розповсюдження відеограм і програм мовлення;
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 361-2 ККУ — несанкціонований збут або поширення інформації з обмеженим доступом, що зберігається в автоматизованих системах або комп’ютерних мережах.

Досудове розслідування проводили слідчі поліції. Наразі обвинувальний акт передано до суду.

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