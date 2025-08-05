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В Тернопольской области мужчина продавал «прошитые» тюнеры с доступом к телеканалам — его будут судить

23:52, 5 августа 2025
Мужчина предстанет перед судом за продажу «прошитых» устройств с незаконным доступом к украинским телеканалам.
В Тернопольской области мужчина продавал «прошитые» тюнеры с доступом к телеканалам — его будут судить
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Тернопольской области будут судить жителя города Зборов, которого обвиняют в нарушении авторских прав и незаконном распространении телевизионного контента. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина продавал перепрограммированные устройства, которые позволяли смотреть телеканалы без лицензии, причинив правообладателям ущерб на сумму более 850 тысяч гривен.

Так, он создал схему незаконной ретрансляции программ украинских телеканалов, среди которых «1+1», «2+2», «ICTV», «СТБ», «М1», «М2», «УНИАН», «ТЕТ» и другие.

Он не заключал никаких договоров с правообладателями — ООО «Вижн Медиа» и ООО «Старлайт Диджитал», которые владеют правами на трансляцию вышеупомянутых каналов.

На специальных «прошитых» устройствах — предположительно, IPTV-приставках или тюнерах — житель Зборова настраивал нелегальный доступ к телеконтенту. Каждое такое устройство он продавал клиентам примерно за 2 тысячи гривен.

Из-за незаконного использования программ вещания правообладателям был причинён материальный ущерб на сумму 859 300 гривен.

Прокуратура инкриминирует мужчине сразу несколько преступлений:

  • ч. 2 ст. 176 УК Украины — незаконное воспроизведение и распространение видеограмм и программ вещания;
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины — несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах или компьютерных сетях.

Досудебное расследование проводили следователи полиции. В настоящее время обвинительный акт передан в суд.

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прокуратура Тернополь пиратство обвинительный акт

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