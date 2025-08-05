Из-за невыполненного домашнего задания — в Винницкой области будут судить мать, которая пытала 9-летнюю дочь

В Винницкой области будут судить женщину за пытки собственной 9-летней дочери. 31-летней матери грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Установлено, что в течение октября – декабря 2024 года женщина совершала физическое и психологическое насилие над 9-летним ребенком.
Обвиняемая била дочь руками и палкой, толкала, сопровождая это оскорблениями, угрозами и изоляцией.
Наиболее жестокие действия были зафиксированы 4 и 7 декабря. Из-за якобы невыполненного домашнего задания мать избила ребенка, причинив множественные ушибы лица, рук, туловища и ног.
Прокуроры также настаивали на учете не только физических травм, но и психологических последствий для ребенка: у пострадавшей наблюдаются признаки эмоциональной замкнутости, страха, социальной изоляции и моральных страданий.
Благодаря своевременному реагированию правоохранителей девочку изъяли из опасной среды — она находится под наблюдением.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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