Из-за невыполненного домашнего задания — в Винницкой области будут судить мать, которая пытала 9-летнюю дочь

31-летнюю женщину будут судить за систематическую пытку дочери, которую она избивала и изолировала из-за якобы невыполненного домашнего задания.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Винницкой области будут судить женщину за пытки собственной 9-летней дочери. 31-летней матери грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что в течение октября – декабря 2024 года женщина совершала физическое и психологическое насилие над 9-летним ребенком.

Обвиняемая била дочь руками и палкой, толкала, сопровождая это оскорблениями, угрозами и изоляцией.

Наиболее жестокие действия были зафиксированы 4 и 7 декабря. Из-за якобы невыполненного домашнего задания мать избила ребенка, причинив множественные ушибы лица, рук, туловища и ног.

Прокуроры также настаивали на учете не только физических травм, но и психологических последствий для ребенка: у пострадавшей наблюдаются признаки эмоциональной замкнутости, страха, социальной изоляции и моральных страданий.

Благодаря своевременному реагированию правоохранителей девочку изъяли из опасной среды — она находится под наблюдением.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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