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Через невиконане домашнє завдання — на Вінниччині судитимуть матір, яка катувала 9-річну доньку

23:31, 5 серпня 2025
31-річну жінку судитимуть за систематичне катування доньки, яку вона била та ізолювала через нібито невиконане домашнє завдання.
Через невиконане домашнє завдання — на Вінниччині судитимуть матір, яка катувала 9-річну доньку
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Вінниччині судитимуть жінку за катування власної 9-річної доньки. 31-річній матері загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що упродовж жовтня – грудня 2024 року жінка вчиняла фізичне та психологічне насильство над 9-річною дитиною.

Обвинувачена била її руками та палицею, штовхала, супроводжуючи все це образами, погрозами та ізоляцією.

Найбільш жорстокі дії зафіксовано 4 та 7 грудня. Через нібито невиконане домашнє завдання мати побила дитину, спричинивши численні забої обличчя, рук, тулуба та ніг.

Прокурори також наполягли на врахуванні не лише фізичних травм, а й психологічних наслідків для дитини: у постраждалої спостерігаються ознаки емоційної замкненості, страху, соціальної ізольованості та моральних страждань.

Завдяки вчасному реагуванню правоохоронців дитину вилучено з небезпечного середовища — вона перебуває під наглядом.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 КК України — катування. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.

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