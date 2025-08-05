Допустили арифметичну помилку в податковій звітності — чи буде відповідальність

Арифметичні та методологічні помилки у податковій звітності не тягнуть за собою штрафів, якщо не впливають на суму податку до сплати.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба пояснила, чи несе платник податків відповідальність за арифметичні та методологічні помилки, допущені в податковій звітності.

Відповідно до Податкового кодексу, відповідальність настає лише у разі заниження податкових зобов’язань, а самі поняття «арифметична» чи «методологічна» помилка у Кодексі прямо не визначені.

Що таке арифметична та методологічна помилка?

Згідно з роз’ясненням Комітету ВРУ з питань фінансів та листом ДПАУ від 2001 року, арифметичною помилкою вважається:

описка або помилка при обчисленні сум у податковій декларації;

неправильне додавання/віднімання рядків;

некоректне перенесення даних із додатків;

помилки в одиницях виміру (наприклад, невірна кома).

Методологічна помилка — це хибне застосування ставок, коефіцієнтів або неправильне визначення бази оподаткування.

Проте у ст. 14 Податкового кодексу України, яка містить терміни, ці поняття не фігурують, що має принципове значення при встановленні відповідальності.

Чи є відповідальність за такі помилки?

Як зазначає податкова, стаття 76 ПКУ передбачає проведення камеральної перевірки — це суцільна перевірка податкової звітності без присутності платника податків та без додаткового рішення керівництва.

Водночас, глава 11 ПКУ, яка регулює відповідальність, не передбачає штрафів чи санкцій, якщо порушення не призвели до заниження податкових зобов’язань.

Тобто, якщо арифметична або методологічна помилка не вплинула на суму податку до сплати — відповідальність не настає.

Висновок:

Податковий кодекс України не містить чіткого визначення поняття «арифметична помилка», і не передбачає відповідальності за її допущення — за умови, що податкові зобов’язання не були занижені. Усі декларації перевіряються автоматично в рамках камеральної перевірки, без участі платника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.