Допустили арифметическую ошибку в налоговой отчетности – будет ли ответственность

Арифметические и методологические ошибки в налоговой отчетности не влекут штрафов, если не влияют на сумму налога к уплате.

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Налоговая служба разъяснила, несет ли налогоплательщик ответственность за арифметические и методологические ошибки, допущенные в налоговой отчетности.

Согласно Налоговому кодексу, ответственность наступает только в случае занижения налоговых обязательств, а сами понятия «арифметическая» или «методологическая» ошибка в Кодексе прямо не определены.

Что такое арифметическая и методологическая ошибка?

Согласно разъяснению Комитета ВРУ по вопросам финансов и письму ГНАУ от 2001 года, арифметической ошибкой считается:

описка или ошибка при расчете сумм в налоговой декларации;

неправильное сложение/вычитание строк;

некорректное перенесение данных из приложений;

ошибки в единицах измерения (например, неверная запятая).

Методологическая ошибка — это неправильное применение ставок, коэффициентов или ошибочное определение налоговой базы.

Однако в ст. 14 Налогового кодекса Украины, которая содержит определения терминов, эти понятия не указаны, что имеет принципиальное значение при определении ответственности.

Есть ли ответственность за такие ошибки?

Как отмечает налоговая, статья 76 НКУ предусматривает проведение камеральной проверки — это сплошная проверка налоговой отчетности без присутствия налогоплательщика и без дополнительного распоряжения руководства.

В то же время, глава 11 НКУ, регулирующая ответственность, не предусматривает штрафов или санкций, если нарушения не привели к занижению налоговых обязательств.

То есть, если арифметическая или методологическая ошибка не повлияла на сумму налога к уплате — ответственность не наступает.

Вывод:

Налоговый кодекс Украины не содержит четкого определения понятия «арифметическая ошибка» и не предусматривает ответственности за ее допущение — при условии, что налоговые обязательства не были занижены. Все декларации проверяются автоматически в рамках камеральной проверки, без участия налогоплательщика.

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