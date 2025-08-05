Укрзалізниця змінює маршрути поїздів до Угорщини: ремонт на станції Будапешт-Келеті

З 25 серпня по 20 вересня деякі міжнародні рейси прямуватимуть за зміненим маршрутом.

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З 25 серпня по 20 вересня на головному вокзалі Будапешта — станції Келеті — триватимуть масштабні ремонтні роботи. У зв’язку з цим змінюється графік руху та зупинки для низки міжнародних рейсів, повідомили в «Укрзалізниці».

Поїзд №9/10 Київ — Будапешт — Київ

Відправлення та прибуття буде здійснюватися з Будапешт-Нюгаті замість Келеті.

Поїзд №143/146 Чоп — Відень — Чоп (а також безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ)

Зупинка Будапешт-Келеті скасовується. Поїзд зупинятиметься лише на станції Будапешт-Келенфельд.

Альтернативні станції зручні для пасажирів:

Будапешт-Нюгаті — має зручне сполучення з метро лінії M3 , трамваями та автобусами.

— має зручне сполучення з метро лінії , трамваями та автобусами. Будапешт-Келенфельд — лінія метро M4 та інші види транспорту.

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