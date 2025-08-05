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Укрзалізниця змінює маршрути поїздів до Угорщини: ремонт на станції Будапешт-Келеті

17:39, 5 серпня 2025
З 25 серпня по 20 вересня деякі міжнародні рейси прямуватимуть за зміненим маршрутом.
Укрзалізниця змінює маршрути поїздів до Угорщини: ремонт на станції Будапешт-Келеті
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З 25 серпня по 20 вересня на головному вокзалі Будапешта — станції Келеті — триватимуть масштабні ремонтні роботи. У зв’язку з цим змінюється графік руху та зупинки для низки міжнародних рейсів, повідомили в «Укрзалізниці».

Поїзд №9/10 Київ — Будапешт — Київ
Відправлення та прибуття буде здійснюватися з Будапешт-Нюгаті замість Келеті.

Поїзд №143/146 Чоп — Відень — Чоп (а також безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ)
Зупинка Будапешт-Келеті скасовується. Поїзд зупинятиметься лише на станції Будапешт-Келенфельд.

Альтернативні станції зручні для пасажирів:

  • Будапешт-Нюгаті — має зручне сполучення з метро лінії M3, трамваями та автобусами.
  • Будапешт-Келенфельд — лінія метро M4 та інші види транспорту.

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Угорщина Укрзалізниця

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