Укрзалізниця змінює маршрути поїздів до Угорщини: ремонт на станції Будапешт-Келеті

З 25 серпня по 20 вересня на головному вокзалі Будапешта — станції Келеті — триватимуть масштабні ремонтні роботи. У зв’язку з цим змінюється графік руху та зупинки для низки міжнародних рейсів, повідомили в «Укрзалізниці».
Поїзд №9/10 Київ — Будапешт — Київ
Відправлення та прибуття буде здійснюватися з Будапешт-Нюгаті замість Келеті.
Поїзд №143/146 Чоп — Відень — Чоп (а також безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ)
Зупинка Будапешт-Келеті скасовується. Поїзд зупинятиметься лише на станції Будапешт-Келенфельд.
Альтернативні станції зручні для пасажирів:
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