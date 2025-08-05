Укрзализныця меняет маршруты поездов в Венгрию: ремонт на станции Будапешт-Келети

С 25 августа по 20 сентября некоторые международные рейсы будут следовать по измененному маршруту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 25 августа по 20 сентября на главном вокзале Будапешта — станции Келети — будут проводиться масштабные ремонтные работы. В связи с этим изменяется график движения и остановки ряда международных рейсов, сообщили в «Укрзализныце».

Поезд №9/10 Киев — Будапешт — Киев

Отправление и прибытие будет осуществляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.

Поезд №143/146 Чоп — Вена — Чоп (а также беспересадочные вагоны Киев — Вена — Киев)

Остановка Будапешт-Келети отменяется. Поезд будет останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд.

Альтернативные станции удобны для пассажиров:

Будапешт-Нюгати — удобное сообщение с метро линии M3 , трамваями и автобусами.

— удобное сообщение с метро линии , трамваями и автобусами. Будапешт-Келенфельд — линия метро M4 и другие виды транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.