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Укрзализныця меняет маршруты поездов в Венгрию: ремонт на станции Будапешт-Келети

17:39, 5 августа 2025
С 25 августа по 20 сентября некоторые международные рейсы будут следовать по измененному маршруту.
Укрзализныця меняет маршруты поездов в Венгрию: ремонт на станции Будапешт-Келети
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С 25 августа по 20 сентября на главном вокзале Будапешта — станции Келети — будут проводиться масштабные ремонтные работы. В связи с этим изменяется график движения и остановки ряда международных рейсов, сообщили в «Укрзализныце».

Поезд №9/10 Киев — Будапешт — Киев
Отправление и прибытие будет осуществляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.

Поезд №143/146 Чоп — Вена — Чоп (а также беспересадочные вагоны Киев — Вена — Киев)
Остановка Будапешт-Келети отменяется. Поезд будет останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд.

Альтернативные станции удобны для пассажиров:

  • Будапешт-Нюгати — удобное сообщение с метро линии M3, трамваями и автобусами.
  • Будапешт-Келенфельд — линия метро M4 и другие виды транспорта.

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Венгрия Укрзализныця

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