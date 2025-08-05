Укрзализныця меняет маршруты поездов в Венгрию: ремонт на станции Будапешт-Келети

С 25 августа по 20 сентября на главном вокзале Будапешта — станции Келети — будут проводиться масштабные ремонтные работы. В связи с этим изменяется график движения и остановки ряда международных рейсов, сообщили в «Укрзализныце».
Поезд №9/10 Киев — Будапешт — Киев
Отправление и прибытие будет осуществляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.
Поезд №143/146 Чоп — Вена — Чоп (а также беспересадочные вагоны Киев — Вена — Киев)
Остановка Будапешт-Келети отменяется. Поезд будет останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд.
Альтернативные станции удобны для пассажиров:
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