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На Львівщині судитимуть зловмисника, який переправляв чоловіків до Польщі

07:00, 6 серпня 2025
25-річного чоловіка судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон до Польщі поза пунктами пропуску.
На Львівщині судитимуть зловмисника, який переправляв чоловіків до Польщі
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На Львівщині судитимуть зловмисника, якого обвинувачують у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що 25-річний житель Дрогобича сприяв двом чоловікам у незаконному перетині кордону з Польщею поза межами пунктів пропуску.

Фігурант надав «клієнтам» інструкції щодо порядку дій під час переходу на територію сусідньої держави, а також організував їх поселення в готелі та доставку до точки перетину на території Самбірського району.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання –позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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прокуратура Львів Польща мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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