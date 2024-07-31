Конкурс без конкурсу: що відбувається з відбором на посаду голови Державної судової адміністрації

Конкурс на посаду голови ДСА нагадує театральну виставу, а Вища рада правосуддя, схоже, стала заручником своїх партнерів

Джерело фото - ВРП

З конкурсним відбором на посаду голови Державної судової адміністрації, як повідомляють джерела «Судово-юридичної газети», відбуваються дивні та навіть фантасмагоричні речі.

Конкурсний відбір на тимчасову посаду голови ДСА, який було оголошено Радою правосуддя ще 18 січня 2024 року, досі перебуває у стадії анабіозу і створює враження нікому не потрібного конкурсу.

Що відбувається з конкурсним відбором на посаду голови ДСА, спробувала розібратися «Судово-юридична газета».

Проблеми з самого початку

Конкурсний відбір на тимчасову посаду голови ДСА (фактично до кінця припинення дії воєнного стану) Вища рада правосуддя оголосила ще 18 січня 2024 року.

Тоді ж була сформована і Робоча група з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА. У склад Робочої групи за пропозицією голови ВРП Григорія Усика увійшли:

Мельник Олексій Петрович – член ВРП, Голова робочої групи

Кваша Оксана Олександрівна – член ВРП

Котелевець Алла Вікторівна – член ВРП

Лук’янов Дмитро Васильович – заступник голови ВРП

Плахтій Інна Борисівна – член ВРП

Вже під час обрання членів Робочої групи виник серйозний конфлікт між різними групами членів Ради правосуддя.

«Проти» вказаного складу Робочої групи проголосували виключно представники З’їзду суддів та голова Верховного Суду – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, члени ВРП Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков, Інна Плахтій, Юлія Бокова, Олександр Сасевич, Ольга Попікова.

Представники цієї групи членів ВРП наполягали, що більшість складу Робочої групи з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА повинна складатися з суддів різних інстанцій. Крім того, на їх думку, до діяльності вказаної Робочої групи, було б непогано залучити представників Ради суддів України, народних депутатів профільного Комітету ВРУ тощо.

Також на засіданні ВРП виникла дискусія і щодо доцільності залучення до діяльності Робочої групи представників іноземних проектів технічної допомоги – USAID, Pravo-Justice та IDLO (Міжнародна організація розвитку права).

На залученні для участі у відборі голови ДСА зазначених проектів наполягали члени ВРП Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков та Роман Маселко.

Дискусія між членами ВРП фактично мала прикладний характер, оскільки стосувалася питання, чи потрібно надавати представникам проектів технічної допомоги право реального голосу у складі Робочої групи, або ж їх слід допустити до участі у відборі лише як консультантів.

У підсумку, 1 лютого Рада правосуддя вирішила, що Робоча група все ж може запрошувати у якості консультантів представників міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

Відповідні консультанти отримали право ознайомлюватися з документами кандидатів, надавати роз’яснення та рекомендації, ставити запитання кандидатам, допомагати членам Робочої групи у процесі дослідження документів та проведення співбесід, брати участь у засіданнях Робочої групи з правом дорадчого голосу.

Також консультанти отримали право на рівні із членами Робочої групи ставити кандидатам запитання з метою виявлення їх знань та досвіду, які є важливими для виконання завдань на посаді Голови ДСА України.

Крім того, Рада правосуддя ухвалила цікаву норму, згідно з якою рішення про визначення кандидатів, яких Робоча група рекомендує на посаду Голови ДСА України, ухвалюється на підставі рейтингового голосування членів Робочої групи, яке проводиться після голосування консультантів.

У разі ж розподілу голосів порівну перевагу отримує той кандидат, який набрав більшу кількість дорадчих голосів консультантів.

Остаточне рішення про призначення тимчасового голови ДСА має прийнятому у пленарному складі Вища рада правосуддя.

Конкурс розпочався, але не закінчився

Документи на посаду тимчасового голови ДСА кандидати спочатку могли подати з 2 лютого по 8 березня.

Однією з кваліфікаційних вимог до кандидатів стало володіння іноземною мовою - іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. Відповідне володіння іноземною мовою кандидати мали підтвердити сертифікатом міжнародного зразка або іншим документом, що підтверджує володіння англійською або французькою мовами.

Однак 7 березня у ВРП констатували, що претендентів на посаду голови ДСА фактично немає і продовжили строк подання документів до 22 березня.

Після цього справи пішли «веселіше», і документи для участі у конкурсі подали аж 15 кандидатів, хоча підсумковий допуск до участі у конкурсі (фактично до співбесід) від ВРП отримали 13 кандидатів.

За посаду тимчасового голови ДСА вирішили змагатися одразу троє керівників територіальних управлінь ДСА та діючий виконуючий обов’язки голови ДСА Максим Пампура, який подав документи прямо перед закінченням строку для подання документів.

У квітні цікавість до конкурсу на посаду голови ДСА раптом продемонстрували в Офісі Президента. Новий заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра раптом заявила, що конкурс на посаду голови ДСА має відбутися «неупереджено і незалежно».

Конкурс зайшов у глухий кут

З того самого часу ніяких видимих рухів навколо конкурсу на посаду тимчасового голови ДСА не відбувалося.

Лише на початку липня голова ВРП Григорій Усик у інтерв’ю виданню «ДТ» повідомив шокуючу новину – конкурсний відбір на посаду голови ДСА, за його словами, блокують міжнародні партнери України, тобто ті ж самі проекти технічної допомоги, які за логікою мали б допомогти ВРП у проведенні якісного та прозорого конкурсу.

«Наразі наші міжнародні партнери відмовилися брати участь у робочій групі, оскільки вважають, що вони повинні мати право переважного голосу під час визначення рейтингу кандидатів», - зазначив Григорій Усик і додав, що Рада правосуддя шукає вихід з кризової ситуації.

Що відбувається зараз

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела, дотичні до конкурсного відбору на посаду голови ДСА, проблеми на кінець липня є такими:

По-перше, проекти технічної допомоги, які були залучені ВРП до участі у відборі голови ДСА, залишилися незадоволеними рівнем та «якістю» кандидатів, які подали документи для участі у конкурсному відборі.

Враховуючи, що фактично конкурсний відбір зведено до співбесід, номінальними фаворитами конкурсу є четверо представників ДСА – в. о. голови ДСА Максим Пампура, начальник ТУ ДСА в Львівській області Віктор Дейнека, начальник ТУ ДСА в Полтавській області Олександр Дзюбенко та начальник ТУ ДСА в Київській області Світлана Шевченко.

Разом з тим, до усіх вказаних кандидатів, як і до низки інших претендентів на посаду голови ДСА, є чимало запитань та претензій, що може перетворити відбір на його фінальному етапі на «конкурс без конкурсу» через нестачу «якісних» та доброчесних кандидатів.

За словами джерел «Судово-юридичної газети», через це у партнерів виникла думка, що можливо слід продовжити строки подання документів для кандидатів на посаду голови ДСА, адже серед учасників відбору хотілося б бачити більше людей «не з системи ДСА», але які мають успішний управлінський досвід на державній службі або в інших сферах діяльності.

По-друге, проекти технічної допомоги зажадали отримати «контрольний голос» під час розгляду Робочою групою питання про визначення списку рекомендованих для призначення на посаду голови ДСА кандидатів.

Тобто, мова йде про можливість для представників проектів технічної допомоги, як блокувати тих чи інших кандидатів на посаду голови ДСА, так і вирішувати, хто саме увійде у фінальний список претендентів на посаду головного розпорядника судових фінансів.

Вища рада правосуддя з зазначеними пропозиціями партнерів не погодилася, вважаючи, що вони в принципі виходять за функції проектів технічної допомоги та й взагалі не передбачені законом.

Таким чином, Вища рада правосуддя, намагаючись бути у тренді в питаннях залучення до участі у різноманітних конкурсних процедурах сторонніх експертів та консультантів, фактично, створила проблеми сама собі.

Що далі

У ВРП, схоже, поки що не зовсім розуміють, що робити далі. Фактично, наразі у Раді правосуддя сподіваються на те, що з проектами технічної допомоги вдасться домовитися і розблокувати конкурс.

Є варіант і «перезапуску» конкурсу, однак не зрозуміло, що має стати юридичною підставою для його «перезапуску», адже за півроку відбору в його процедурах не відбулося майже нічого.

Також є варіант продовження конкурсу без урахування думки проектів технічної допомоги, однак в такому випадку є побоювання зіпсувати з ними відносини, а відтак і позбавити себе потенційної допомоги у різних процедурах, в яких у подальшому може виникнути потреба у ВРП.

Є і третій варіант – залишити все як є. Цей варіант, за наявними даними, підтримує певна частина членів ВРП.

Справа в тому, що відбір у січні 2024 року було оголошено на тимчасову посаду голови ДСА. Відповідно, після припинення в Україні дії воєнного стану, має відбутися вже повноцінний конкурс на посаду голови ДСА – з іспитами, тестуваннями, перевірками тощо.

До того ж зазначена група членів Ради правосуддя (до неї джерела видання відносять і голову ВРП Григорія Усика), вважає, що в існуючих умовах діючий в. о. голови ДСА Максим Пампура справляється зі своїми обов’язками непогано, а відтак немає сенсу кардинально змінювати керівництво ДСА під час війни.

Автор В’ячеслав Хрипун

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