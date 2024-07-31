Конкурс без конкурса: что происходит с отбором на должность председателя Государственной судебной администрации

Конкурс на должность главы ГСА напоминает театральное представление, а Высший совет правосудия, похоже, стал заложником своих партнеров.

С конкурсным отбором на должность главы Государственной судебной администрации, как сообщают источники «Судебно-юридической газеты», происходят удивительные и даже фантасмагорические вещи.

Конкурсный отбор на временную должность главы ГСА, объявленный Советом правосудия еще 18 января 2024 года, до сих пор находится в стадии анабиоза и создает впечатление никому не нужного конкурса.

Что происходит с конкурсным отбором на должность главы ГСА, попыталась разобраться «Судебно-юридическая газета».

Проблемы с самого начала

Конкурсный отбор на временную должность главы ГСА (фактически до конца прекращения действия военного положения) Высший совет правосудия объявил еще 18 января 2024 года.

Тогда же была сформирована и Рабочая группа по вопросам отбора кандидатов на должность главы ГСА. В состав Рабочей группы по предложению председателя ВСП Григория Усика вошли:

Мельник Алексей Петрович – член ВСП, Председатель рабочей группы

Кваша Оксана Александровна – член ВСП

Котелевец Алла Викторовна – член ВСП

Лукьянов Дмитрий Васильевич – заместитель председателя ВСП

Плахтий Инна Борисовна – член ВСП

Уже при избрании членов Рабочей группы возник серьезный конфликт между разными группами членов Совета правосудия.

"Против" указанного состава Рабочей группы проголосовали исключительно представители Съезда судей и председатель Верховного Суда - председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, члены ВСП Виталий Салихов, Сергей Бурлаков, Инна Плахтий, Юлия Бокова, Александр Сасевич, Ольга Попикова.

Представители этой группы членов ВСП настаивали, что большинство состава Рабочей группы по вопросам отбора кандидатов на должность главы ГСА должно состоять из судей разных инстанций. Кроме того, по их мнению, к деятельности указанной Рабочей группы было бы неплохо привлечь представителей Совета судей Украины, народных депутатов профильного Комитета ВРУ и т. д.

Также на заседании ВСП возникла дискуссия относительно целесообразности привлечения к деятельности Рабочей группы представителей иностранных проектов технической помощи – USAID, Pravo-Justice и IDLO (Международная организация развития права).

На привлечении к участию в отборе главы ГСА указанных проектов настаивали члены ВСП Виталий Салихов, Сергей Бурлаков и Роман Маселко.

Дискуссия между членами ВСП, по сути, носила прикладной характер, поскольку касалась вопроса, нужно ли предоставлять представителям проектов технической помощи право реального голоса в составе Рабочей группы, или их следует допустить к участию в отборе только в качестве консультантов.

В итоге, 1 февраля Совет правосудия решил, что Рабочая группа все же может приглашать в качестве консультантов представителей международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Соответствующие консультанты получили право знакомиться с документами кандидатов, предоставлять разъяснения и рекомендации, задавать вопросы кандидатам, помогать членам Рабочей группы в процессе изучения документов и проведения собеседований, участвовать в заседаниях Рабочей группы с правом совещательного голоса.

Также консультанты получили право на уровне с членами Рабочей группы задавать кандидатам вопросы с целью выявления их знаний и опыта, которые важны для выполнения задач в должности Председателя ГСА.

Кроме того, Совет правосудия принял интересную норму, согласно которой решение об определении кандидатов, которых Рабочая группа рекомендует на должность Председателя ГСА, принимается на основании рейтингового голосования членов Рабочей группы, проводимого после голосования консультантов.

В случае же распределения голосов, равное преимущество получает тот кандидат, который набрал больше совещательных голосов консультантов

Окончательное решение о назначении временного председателя ГСА должно быть принято в пленарном составе Высшим советом правосудия.

Конкурс начался, но не закончился

Документы на должность временного главы ГСА кандидаты сначала могли подать со 2 февраля по 8 марта.

Одним из квалификационных требований к кандидатам стало владение иностранным языком – иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы. Соответствующее владение иностранным языком кандидаты должны были подтвердить сертификатом международного образца или другим документом, подтверждающим владение английским или французским языком.

Однако 7 марта в ВСП констатировали, что претендентов на должность главы ГСА фактически нет, и продлили срок подачи документов до 22 марта.

После этого дела пошли «веселее», и документы для участия в конкурсе подали 15 кандидатов, хотя итоговый допуск к участию в конкурсе (фактически к собеседованиям) от ВСП получили 13 кандидатов.

За должность временного председателя ГСА решили соревноваться сразу три руководителя территориальных управлений ГСА и действующий исполняющий обязанности председателя ГСА Максим Пампура, который подал документы прямо перед окончанием срока подачи документов.

В апреле интерес к конкурсу на должность главы ГСА вдруг продемонстрировали в Офисе Президента. Новый заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая вдруг заявила, что конкурс на должность главы ГСА должен пройти «непредвзято и независимо».

Конкурс зашел в тупик

С тех пор никаких видимых движений вокруг конкурса на должность временного главы ГСА не происходило.

Только в начале июля председатель ВСП Григорий Усик в интервью изданию «ЗН» сообщил шокирующую новость – конкурсный отбор на должность главы ГСА, по его словам, блокируют международные партнеры Украины, то есть те проекты технической помощи, которые по логике должны помочь ВСП в проведении качественного и прозрачного конкурса.

«В настоящее время наши международные партнеры отказались участвовать в деятельности рабочей группы, поскольку считают, что они должны иметь право решающего голоса при определении рейтинга кандидатов», - отметил Григорий Усик и добавил, что Совет правосудия ищет выход из кризисной ситуации.

Что происходит сейчас

Как сообщили «Судебно-юридической газете» источники, причастные к конкурсному отбору на должность главы ГСА, проблемы на конец июля таковы:

Во-первых, проекты технической помощи, которые были привлечены ВСП к участию в отборе главы ГСА, остались недовольны уровнем и «качеством» кандидатов, подавших документы для участия в конкурсном отборе.

Учитывая, что фактически конкурсный отбор сведен к собеседованиям, номинальными фаворитами конкурса являются четверо представителей ГСА – и. о. главы ГСА Максим Пампура, начальник ТУ ГСА в Львовской области Виктор Дейнеко, начальник ТУ ГСА в Полтавской области Александр Дзюбенко и начальник ТУ ГСА в Киевской области Светлана Шевченко.

Вместе с тем, ко всем указанным кандидатам, как и к ряду других претендентов на должность главы ГСА, есть немало вопросов и претензий, которые могут превратить отбор на его финальном этапе в «конкурс без конкурса» из-за нехватки «качественных» и добропорядочных кандидатов.

По словам источников «Судебно-юридической газеты», поэтому у партнеров возникло мнение, что возможно следует продлить сроки подачи документов для кандидатов на должность главы ГСА, ведь среди участников отбора хотелось бы видеть больше людей «не из системы ГСА», но имеющих успешный управленческий опыт на государственной службе или в других сферах деятельности.

Во-вторых, проекты технической помощи потребовали предоставить им право «контрольного голоса» при рассмотрении Рабочей группой вопроса об определении списка рекомендованных для назначения на должность главы ГСА кандидатов.

То есть, речь идет о возможности для представителей проектов технической помощи, как блокировать тех или иных кандидатов на должность главы ГСА, так и решать, кто войдет в финальный список претендентов на должность главного распорядителя судебных финансов.

Высший совет правосудия с указанными предложениями партнеров не согласился, считая, что они в принципе выходят за рамки функций проектов технической помощи и вообще не предусмотрены законом.

Таким образом, Высший совет правосудия, пытаясь быть в тренде в вопросах привлечения к участию в различных конкурсных процедурах сторонних экспертов и консультантов, фактически создал проблемы сам себе.

Что дальше

В ВСП, похоже, пока что не совсем понимают, что делать дальше. Фактически, в Совете правосудия надеются на то, что с проектами технической помощи удастся договориться и таким образом разблокировать конкурс.

Есть вариант и «перезапуска» конкурса, однако непонятно, что должно стать юридическим основанием для его «перезапуска», ведь через полгода отбора в его процедурах не произошло практически ничего.

Также есть вариант продолжения конкурса без учета мнения проектов технической помощи, однако в таком случае есть опасения испортить с ними отношения, а затем и лишить себя потенциальной помощи в различных процедурах, в которых в дальнейшем может возникнуть потребность у ВСП.

Есть и третий вариант – оставить все как есть. Этот вариант, по имеющимся данным, поддерживает определенная часть членов ВСП.

Дело в том, что отбор в январе 2024 года был объявлен на временную должность главы ГСА. Соответственно, после прекращения действия в Украине режима военного положения, должен состояться уже полноценный конкурс на должность главы ГСА – с экзаменами, тестированием, проверками и т. д.

К тому же указанная группа членов Совета правосудия (к ней источники издания относят и председателя ВСП Григория Усика), полагает, что в существующих условиях действующий и. о. главы ГСА Максим Пампура справляется со своими обязанностями неплохо, а потому нет смысла кардинально менять руководство ГСА во время войны.

Автор Вячеслав Хрипун

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