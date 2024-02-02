Відомі умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід: рішення Вищої ради правосуддя

Документи можна подати до 8 березня, а посадовий оклад майбутнього голови ДСА - 70 694 гривень.

Вища рада правосуддя 1 лютого 2024 року затвердила Умови для зайняття посади голови Державної судової адміністрації та Порядок опрацювання документів і проведення співбесід із кандидатами на посаду голови Державної судової адміністрації.

Згідно з Умовами, голову Державної судової адміністрації України буде призначено на посаду тимчасово, за строковим трудовим договором, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж на 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Прийом документів здійснюється до 24:00 8 березня 2024 року, якщо документи подаються в електронній формі, або до 15:45 8 березня 2024 року, якщо документи подаються особисто.

Посадовий оклад майбутнього голови ДСА визначено на рівні - 70 694 гривень. Також голова ДСА додатково буде отримувати:

надбавку до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавку за вислугу років, що встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу;

місячну або квартальну премію, грошову допомогу, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та інші доплати, передбачені законами України.

Вимоги до кандидатів:

Освіта – вища освіта у галузі знань «Право», або «Публічне управління та адміністрування», або «Управління та адміністрування», ступінь вищої освіти – магістр ступінь вищої освіти – не нижче магістра (або спеціаліста). Досвід роботи – загальний стаж роботи – не менше семи років;

– досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері – не менше трьох років. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою. Володіння іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Робоча група, яка здійснює відбір голови ДСА, може запрошувати консультантів авторитетних та з досвідом роботи у сфері проведення добору, конкурсних процедур і призначення представників Ради суддів України, комітетів Верховної Ради України з питань правової політики та з питань бюджету, Національного агентства з питань державної служби, а також міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Консультанти можуть ознайомлюватися з документами кандидатів, надавати роз’яснення та рекомендації, ставити запитання кандидатам, допомагати членам Робочої групи у процесі дослідження документів та проведення співбесід, брати участь у засіданнях Робочої групи з правом дорадчого голосу.

Консультанти можуть на рівні із членами Робочої групи ставити кандидатам запитання з метою виявлення їх знань та досвіду, які є важливими для виконання завдань на посаді Голови ДСА України

За результатами співбесіди Робоча група ухвалює протокольне рішення, в якому зазначає кандидатів, яких рекомендує на посаду Голови ДСА України і стосовно яких Робоча група не має обґрунтованого сумніву щодо відповідності майбутній посаді за критеріями компетентності та доброчесності та які проявили під час співбесіди концептуальне бачення роботи ДСА України, зокрема в особливий період правового режиму воєнного стану, спроможність реалізувати його на практиці.

Рішення про визначення кандидатів, яких Робоча група рекомендує на посаду Голови ДСА України, ухвалюється на підставі рейтингового голосування членів Робочої групи, яке проводиться після голосування консультантів. У разі розподілу голосів порівну перевагу отримує той кандидат, який набрав більшу кількість дорадчих голосів консультантів.

Кандидати, яких Робоча група рекомендує на посаду Голови ДСА України, зазначаються в рішенні відповідно до їх рейтингу.

Рішення Робочої групи щодо кандидатів, підписане головою Робочої групи, разом із матеріалами щодо всіх кандидатів, які брали участь у доборі, передається Вищій раді правосуддя.

Детально з Умовами відбору голови ДСА можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 18 січня Вища рада правосуддя оголосила про наявність вакантної посади голови Державної судової адміністрації.

Також Рада правосуддя вирішила утворити робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за склад робочої групи розгорнулася справжня битва, оскільки частина членів Ради правосуддя запідозрила, що склад робочої групи, запропонований головою ВРП Григорієм Усиком, не у повній мірі здатен впоратися з поставленим завданням.

Зазначимо, що тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної судової адміністрації наразі є Максим Пампура.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.