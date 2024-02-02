Известны условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований: решение Высшего совета правосудия

Документы можно подать до 8 марта, а должностной оклад будущего главы ГСА – 70 694 гривен.

Высший совет правосудия 1 февраля 2024 года утвердил Условия для занятия должности председателя Государственной судебной администрации и Порядок обработки документов и проведения собеседований с кандидатами на должность председателя Государственной судебной администрации.

Согласно Условиям, председатель Государственной судебной администрации Украины будет назначен на должность временно, согласно срочному трудовому договору, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Прием документов осуществляется до 24:00 8 марта 2024 года, если документы подаются в электронной форме, или до 15:45 8 марта 2024, если документы подаются лично.

Должностной оклад будущего главы ГСА определен на уровне – 70 694 гривен. Также глава ГСА дополнительно будет получать:

надбавку к должностному окладу за ранг государственного служащего – в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2017 № 15 «Вопрос оплаты труда работников государственных органов»;

надбавку за выслугу лет, устанавливаемую на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30 процентов должностного оклада;

месячную или квартальную премию, денежную помощь, выплачиваемую с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и другие доплаты, предусмотренные законами Украины.

Требования к кандидатам:

Образование – высшее образование в области знаний «Право», или «Публичное управление и администрирование», или «Управление и администрирование», степень высшего образования – магистр степень высшего образования – не ниже магистра (или специалиста).

Опыт работы – общий стаж работы – не менее семи лет;

– опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере – не менее трех лет.

Владение государственным языком – свободное владение государственным языком.

Владение иностранным языком – владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы.

По результатам собеседования Рабочая группа принимает протокольное решение, в котором отмечает кандидатов, рекомендуемых на должность Председателя ГСА Украины и относительно которых Рабочая группа не имеет обоснованного сомнения в соответствии с будущей должностью по критериям компетентности и добропорядочности, которые проявили в ходе собеседования концептуальное видение работы ГСА Украины, в частности в особый период правового режима военного положения, способность воплотить его в практике.

Рабочая группа может приглашать консультантов авторитетных и с опытом работы в сфере проведения отбора, конкурсных процедур и назначения представителей Совета судей Украины, комитетов Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и по бюджету, Национального агентства по государственной службе, а также международных и иностранных организаций., которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращение и противодействие коррупции. Консультанты могут ознакомиться с документами кандидатов, давать разъяснения и рекомендации, задавать вопросы кандидатам, помогать членам Рабочей группы в процессе исследования документов и проведения собеседований, участвовать в заседаниях Рабочей группы с правом совещательного голоса.

Консультанты могут на уровне с членами Рабочей группы задавать кандидатам вопросы с целью выявления их знаний и опыта, которые важны для выполнения задач в должности Председателя ГСА Украины

Решение об определении кандидатов, рекомендованных Рабочей группой на должность Председателя ГСА Украины, принимается на основании рейтингового голосования членов Рабочей группы, которое проводится после голосования консультантов. В случае распределения голосов равное преимущество получает тот кандидат, набравший большее количество совещательных голосов консультантов.

Кандидаты, которые Рабочая группа рекомендует на должность Председателя ГСА Украины, указываются в решении в соответствии с их рейтингом.

Решение Рабочей группы в отношении кандидатов, подписанное председателем Рабочей группы, вместе с материалами по всем кандидатам, участвовавшим в отборе, передается Высшему совету правосудия.

Подробно с Условиями отбора главы ГСА можно ознакомиться ниже:

Напомним, что 18 января Высший совет правосудия объявил о наличии вакантной должности главы Государственной судебной администрации.

Также Совет правосудия решил создать рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», за состав рабочей группы развернулась настоящая битва, поскольку часть членов Совета правосудия заподозрила, что состав рабочей группы, предложенный главой ВСП Григорием Усиком, не в полной мере способен справиться с поставленной задачей.

Отметим, что временно исполняющим обязанности главы Государственной судебной администрации в настоящее время является Максим Пампура.

Автор: Вячеслав Хрипун

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