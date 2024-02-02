Избран председатель Городоцкого райсуда Хмельницкой области

Председателем суда был избран судья Сергей Шинкоренко.

В пятницу, 2 февраля, состоялось собрание судей Городоцкого районного суда Хмельницкой области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования судей Городоцкого районного суда Хмельницкой области председателем суда избран судья Шинкоренко Сергей Владимирович сроком на три года со 2 февраля 2024 года по 1 февраля 2027 года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.