Избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда

Сергей Борискин повторно избран председателем суда.

Фото: Ровенский окружной админсуд

Председателем Ровенского окружного административного суда повторно избран Сергей Борискин, а заместителем председателя суда избрана Наталья Друзенко. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Решение об избрании председателя и заместителя председателя суда было принято 12 октября во время собрания судей тайным голосованием. Срок соответствующих полномочий составляет три года.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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