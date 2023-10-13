На Харьковщине открыли движение еще одним модульным мостом

Международные партнеры уже передали 8 временных мостов и понтонных переправ.

Источник фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

На освобожденных территориях Харьковщины открыли новый модульный мост, – сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Эта конструкция была передана Правительством Королевства Норвегия, и ее введение в эксплуатацию позволит не только восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами, но и восстановить важную военную логистику на этом участке. Ранее эта логистика пользовалась разрушенным мостом, который планируют восстанавливать сразу после перенаправления потока транспорта на новый мост.

Всего в результате российского вторжения в Харьковской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. Однако после освобождения этой территории Агентство восстановления уже возвело 25 временных переправ возле руин мостов, начало восстановление 18 мостов и провело ремонт еще 2 из них. До конца года планируется начать работы по восстановлению еще 4 искусственных сооружений.

Агентство получило поддержку от международных партнеров, включая Чехию, Норвегию и Швецию, которые предоставили 8 временных мостов и понтонные переправы. Эти мосты будут установлены для восстановления логистических маршрутов на освобожденных территориях.

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