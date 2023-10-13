Пункты несокрушимости будут отображаться в приложении и на портале Дія – Шмыгаль

Украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить существующие там условия и оставить отзыв.

Источник фото: Укринформ

Правительство по поручению Президента в пятницу, 13 октября, приняло постановление об отражении Пунктов несокрушимости в приложении и на портале Дія. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям. Уже развернута сеть из 13-ти тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

По поручению Президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Дія», - сообщил Шмыгаль.

Украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить существующие там условия и оставить отзыв. Таким образом, местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и будут устранять все недостатки, отметил Премьер.

Также он добавил, что готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%.

«Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями», – отметил Премьер.

Также мы сообщали, что ГСЧС создает единую информационную систему укрытий.

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