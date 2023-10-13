Кабмин провел заседание: какие решения приняли 13 октября

Внесены изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Фото: КМУ

Кабинет Министров 13 октября провел заседание. Какие решения было принято, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»щодо розвитку сучасних геоінформаційних ресурсів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності». Законопроект спрямований на вдосконалення регулювання сфери топографо-геодезичної і картографічної діяльності шляхом створення, розвитку та забезпечення функціонування сучасних геоінформаційних ресурсів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення інтеграції національної інфраструктури геопросторових даних у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних. Проектом Закону уточнено субʼєктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, зокрема, визначено субʼєктом такої діяльності безпосередньо Міноборони, а також органи місцевого самоврядування; визначено субʼєктами топографо-геодезичної картографічної діяльності фізичних осіб - підприємців, які безпосередньо є сертифікованими інженерами-геодезистами; уточнено компетенцію органів державного управління у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності; визначено забезпечення моніторингу стану Державної геодезичної мережі та топографічний моніторинг одними з основних вимог щодо здійснення топографо- геодезичної і картографічної діяльності тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру». Законопроект спрямований на приведення законодавчих актів України у відповідність до ЗУ «Про адміністративну процедуру», що дозволить усунути колізії між зазначеним Законом та спеціальними законодавчими актами та та наблизити законодавство України до стандартів країн ЄС, де діють уніфіковані правила адмінпроцедур.

- Затверджено, з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, критерії оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання для місцевої інфраструктури. Критерії застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги, яка надається субʼєктам господарювання з метою сприяння господарській діяльності з будівництва або модернізації місцевої інфраструктури, та встановлюють умови, за яких така державна допомога є допустимою для конкуренції. Критеріями визначено мету надання державної допомоги; категорії її отримувачів; максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги та витрати, що можуть бути відшкодовані її отримувачам.

- Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Збільшено, з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), кількість водіїв, які можуть перетинати державний кордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата, для вантажних транспортних засобів з одного до двох та пасажирських - з двох до трьох.

- Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

- Включено ряд памʼяток культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України у Сумській області та виключено відповідні памʼятки зі списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони памʼятників архітектури на території Української РСР».

- Внесено зміну до постанови КМУ від 03.10.2012 N 899 «Про порядок здійснення витрат субʼєктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку». Передбачено, що суб’єкти господарювання державного сектора економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку можуть здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому забороняється здійснювати витрати на, серед іншого, відрахування до резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків).

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу», Порядок залучення органами місцевого самоврядування адвокатів та інших фахівців у відповідній галузі права до надання безоплатної первинної правничої допомоги та Порядок надання безоплатної первинної правничої допомоги субʼєктами, що створюються або залучаються за договорами органами місцевого самоврядування.

- Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства і Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації протягом 11 місяців пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель. Затверджено Порядок реалізації пілотного проекту, що визначає механізм реалізації пілотного проекту з метою напрацювання правових, технічних та технологічних інструментів проведення та запровадження масової оцінки земель, а також забезпечення відкритого доступу до результатів такої оцінки.

- Передбачено утворення наступних міжрегіональних управлінь Державної інспекції архітектури та містобудування України: Західне міжрегіональне управління ДІАМ (м. Львів), Центральне міжрегіональне управління ДІАМ (м. Житомир), Центрально- Східне міжрегіональне управління ДІАМ (м. Дніпро), Східне міжрегіональне управління ДІАМ (м. Краматорськ), Південне міжрегіональне управління ДІАМ (м. Одеса). Внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2014 N 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» в частині зменшення граничної чисельності державних службовців та працівників апарату ДІАМ.

- Внесено зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями. Установлено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами «Адміністрація морських портів України», «Одеський морський торговельний порт», «Ренійський морський торговельний порт», «Ізмаїльський морський торговельний порт», «Миколаївський морський торговельний порт» та «Морський торговельний порт «Чорноморськ» за результатами фінансово-господарської діяльності у ІІ півріччі 2023 р., визначається у розмірі 30 відсотків за умови спрямування зазначеними підприємствами протягом 2023-2025 років 50 відсотків коштів чистого прибутку (доходу) від провадження своєї діяльності, вивільнених за підсумками ІI півріччя 2023 р., на виконання робіт, повʼязаних із будівництвом (новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, модернізацією) гідротехнічних споруд та інших обʼєктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морського порту, включаючи будівництво гідротехнічних споруд на р. Дунай, на відновлення обʼєктів портової інфраструктури, пошкоджених та/або зруйнованих внаслідок збройної агресії РФ, на придбання, будівництво, модернізацію та ремонт суден портового флоту тощо.

- Здійснено вихід України з Угоди про взаємодію в галузі попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, яку було вчинено 22.01.1993 у Мінську у рамках СНД.

- Внесено зміни у Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Викладено у новій редакції перелік наборів даних розділу «МОЗ» у додатку до Положення з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства у сфері охорони здоровʼя.

- Визнано з 11.01.2024 такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 19.01.2011 N 306 «Про затвердження переліку кольорових малюнків і піктограм, що входять до додаткових медичних попереджень на упаковці тютюнових виробів» у звʼязку з прийняттям ЗУ Nº 1978-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоровʼя населення від шкідливого впливу тютюну» та затвердженням Наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 18.04.2023 Nº 747, на виконання зазначеного Закону, Групи наборів комбінованого медичного попередження, що складаються з 14 варіантів тексту та ілюстрацій, технічних вимог до його макету, дизайну та форми, а також порядку їх нанесення виробниками тютюнових виробів для куріння.

- Внесено зміни до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком. Доповнено Порядок новою підставою - припиненням державної служби у звʼязку з неможливістю виконання державним службовцем службових обовʼязків за станом здоровʼя за наявності медичного висновку.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 01.10.2014 Nº 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок». Удосконалено механізм забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями, спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян у частині забезпечення учасників бойових дій грошовою допомогою для протезування нижньої кінцівки один раз на шість років; здійснення протезування виробами підвищеної функціональності учасників бойових дій без попереднього проведення первинного протезування; забезпечення учасників бойових дій зазначеними виробами в порядку черговості подання ними заяв тощо.

- Внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну. Скасовано з метою недопущення обігу фальсифікованих та неякісних лікарських засобів на території України норму щодо можливості видачі висновку про якість ввезеного лікарського засобу без обовʼязкової наявності документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні.

- Внесено зміни до Порядку організації та функціонування пунктів незламності. Врегульовано механізм відображення інформації про пункти незламності засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), на інтерактивній мапі з відображенням інформації про них та фотографіями (за наявності). Передбачено можливість залишати відгуки та пропозиції і здійснювати оцінювання стану та/або функціонування пунктів незламності користувачами мобільного додатка Порталу Дія, а також внесення та актуалізації інформації про пункти незламності, опрацювання відгуків і пропозицій уповноваженими представниками обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) засобами Порталу Дія.

- Внесено зміни до Положення про Міністерство внутрішніх справ України. Передбачено, що МВС відповідно до покладених на нього завдань здійснює організаційне, нормативно-правове забезпечення функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС, та контроль за дотриманням вимог законодавства щодо його ведення; вживає заходів щодо ведення обліку військовослужбовців Національної гвардії, Держприкордонслужби, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС, поліцейських, які загинули (померли), зникли безвісти, перебувають у полоні, звільнені з полону, отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ проти України, та членів їх сімей з метою забезпечення правового і соціального захисту таких осіб та здійснення інформаційної взаємодії з органами державної влади із зазначеного питання; здійснює інформаційну взаємодію з Національною гвардією та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, для забезпечення обліку рішень про надання (відмову в наданні) статусу учасника бойових дій та статусу учасника війни.

- Доручено Міністерству закордонних справ письмово повідомити: Уряду Федеративної Республіки Німеччина про те, що за Угодою між КМУ та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами, учиненою 30 серпня 2010 р. у м. Берліні, додатково виконання зобовʼязань згідно зі своєю компетенцією забезпечує Бюро економічної безпеки; Федеральному Уряду Республіки Австрія про те, що за Угодою між КМУ та Федеральним Урядом Республіки Австрія про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю, учиненою 21 листопада 2013 р. у м. Відні, додатково виконання зобовʼязань згідно із своєю компетенцією забезпечує Бюро економічної безпеки; Уряду Литовської Республіки про те, що за Угодою між КМУ і Урядом Литовської Республіки про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародним тероризмом, учиненою 12 квітня 2007 р. у м. Києві, додатково виконання зобовʼязань згідно зі своєю компетенцією забезпечує Бюро економічної безпеки. Внесено відповідні зміни до ряду розпоряджень КМУ.

- Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 655 млн 700 тис. гривень.

- Включено індустріальний парк «НЕМРY UА» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

-Затверджено план державних статистичних спостережень на 2024 рік. План містить описи 90 державних статистичних спостережень, а також назви та терміни оприлюднення статистичних продуктів (інформації), розподілених за розділами/тематиками статистики, підготовку яких у 2024 році здійснюватимуть Держстат і його територіальні органи, Міністерство фінансів і Національний банк.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 25.09.2019 N 846 «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією». Передбачено, що централізована закупівельна організація проводить за рахунок коштів державного бюджету в інтересах Державного агентства резерву як замовника тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів, закупівля яких через зазначену централізовану закупівельну організацію є обовʼязковою, за номенклатурою матеріальних цінностей державного резерву, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 08.10.2022 N 880 «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Українська залізниця» в умовах воєнного стану». Передано шляхом відчуження у державну власність Херсонській та Харківській обласним державним (військовим) адміністраціям відповідно 1860 та 4140 печей мобільних металевих (буржуйок) на твердому паливі, з подальшою передачею в установленому порядку районним державним адміністраціям (військовим адміністраціям) та/або військовим частинам Збройних Сил та іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням або територіальним громадам в особі відповідних органів місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів (у разі їх утворення) Херсонської та Харківської областей.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Національного авіаційного університету шляхом поділу його на державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки.

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