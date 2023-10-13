Менее 50% украинцев не будут иметь проблем с интернетом во время блэкаутов

В Киеве лишь 9% жителей смогут иметь интернет во время блэкаутов.

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В Украине лишь 37% абонентов подключены к сетям на базе технологии пассивной оптической сети (PON), которая отмечается высокой устойчивостью к длительным обесточиваниям. Об этом сообщил директор Департамента по развитию фиксированного интернета в Министерстве цифровой трансформации Украины Юрий Мацик в интервью Liga.Tech.

По его словам, в отдельных регионах Украины этот показатель значительно выше. Так, в Киевской, Ровенской и Тернопольской областях он составляет около 60%, что указывает на высокую распространенность технологии PON в этих регионах. Впрочем, в столице, Киеве, этот показатель составляет лишь 9%, что является критически низким показателем. Мацик отмечает, что такая ситуация связана с насыщенностью старыми технологиями в Киеве, которые не поддерживают PON.

Министерство цифровой трансформации активно взаимодействует с операторами сетей в Киеве, призывая их развивать сети на базе технологии PON. Некоторые из операторов уже планируют обновление и принимают заявки на подключение к новым сетям. Всего за прошлый год количество абонентов PON в Украине выросло на 28%.

Дополнительно, в Министерстве рекомендуют гражданам подготовиться к возможным обесточиваниям, чтобы оставаться на связи и быть готовыми к экстремальным ситуациям.

«Для этого уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Если нет, найдите ближайшего к вам провайдера, который сделал это, – и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями», – уточнил Мацик.

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