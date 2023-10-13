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  1. В Україні

Менше 50% українців не матимуть проблем з інтернетом під час блекаутів

18:53, 13 жовтня 2023
У Києві лише 9% жителів зможуть мати інтернет під час блекаутів.
Менше 50% українців не матимуть проблем з інтернетом під час блекаутів
Джерело фото: Hotline
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В Україні лише 37% абонентів підключені до мереж на базі технології пасивної оптичної мережі (PON), яка відзначається високою стійкістю до тривалих знеструмлень. Про це повідомив директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету в Міністерстві цифрової трансформації України Юрій Мацик в інтерв’ю Liga.Tech.

За його словами, в окремих регіонах України цей показник значно вищий. Так, у Київській, Рівненській, та Тернопільській областях він становить близько 60%, що вказує на високу поширеність технології PON у цих регіонах. Утім, в столиці, Києві, цей показник становить лише 9%, що є критично низьким показником. Мацик зазначає, що така ситуація пов'язана з насиченістю старими технологіями у Києві, які не підтримують PON.

Міністерство цифрової трансформації активно взаємодіє з операторами мереж у Києві, закликаючи їх розвивати мережі на базі технології PON. Деякі з операторів вже планують оновлення та приймають заявки на підключення до нових мереж. Усього за минулий рік кількість абонентів PON в Україні зросла на 28%.

Додатково, в Міністерстві рекомендують громадянам підготуватися до можливих знеструмлень, щоб залишатися на зв'язку та бути готовими до екстремальних ситуацій.

«Для цього уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Як ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, — і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами», – уточнив Мацик.

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