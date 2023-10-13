19-річний гравець юнацької команди «Шахтаря» зник після матчу у Бельгії

У клубі підтвердили інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди.

Джерело фото: Шахтар

4 жовтня «Шахтар» грав проти бельгійського «Антверпена» у Юнацькій Лізі УЄФА. Після матчу, вже у аеропорті, український клуб не дорахувався одного свого гравця — 19-річного півзахисника Олександра Роспутька.

У клубі підтвердили інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди, пише «Трибуна».

«Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з «Антверпеном». Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак.

Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації. Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіціальним листом з вимогою впродовж п’яти днів повернутися в стан команди», – коментують ситуацію в клубі.

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