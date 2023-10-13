19-летний игрок юношеской команды «Шахтера» пропал после матча в Бельгии

В клубе подтвердили информацию об исчезновении полузащитника юношеской команды.

Источник фото: Шахтер

4 октября «Шахтер» играл против бельгийского «Антверпена» в Юношеской Лиге УЕФА. После матча уже в аэропорту украинский клуб не досчитался одного своего игрока — 19-летнего полузащитника Александра Роспутька.

В клубе подтвердили информацию об исчезновении полузащитника юношеской команды, пишет «Трибуна».

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации. У клуба есть надежда, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в состояние команды», – комментируют ситуацию в клубе.

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