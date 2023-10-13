Пункти незламності відображатимуться в застосунку та на порталі Дія – Шмигаль

Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.

Джерело фото: Укрінформ

Уряд на доручення Президента у п’ятницю, 13 жовтня, прийняв постанову про відображення Пунктів незламності в застосунку та на порталі Дія. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Готуємося до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв. Вже розгорнута мережа з 13-ти тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

На доручення Президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія», - повідомив Шмигаль.

Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги й усуватиме всі недоліки, зазначив Прем’єр.

Також він додав, що готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%.

«Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов», - зазначив Прем’єр.

Також ми повідомляли, що ДСНС створює єдину інформаційну систему укриттів.

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