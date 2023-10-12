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  1. В Україні

ДСНС створює єдину інформаційну систему укриттів

18:54, 12 жовтня 2023
Надалі цю систему планується інтегрувати в мобільний застосунок «Дія».
ДСНС створює єдину інформаційну систему укриттів
Джерело фото: rau.ua
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Державна служба з надзвичайних ситуацій за дорученням Уряду та РНБО проводить роботу зі створення єдиної Інформаційної системи «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту».

Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, пишуть на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center.

За його словами, впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом. 

До адміністрування системи планується залучити представників обласних, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС. 

Надалі цю систему планується інтегрувати в мобільний застосунок «Дія». Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації, повідомив Віктор Вітовецький

«Це перспектива ну декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс», - зазначив представник ДСНС.

Віктор Вітовецький також зазначив, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів які сьогодні функціонують в інформаційному просторі, оскільки її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.

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