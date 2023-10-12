ГСЧС создает единую информационную систему укрытий

В дальнейшем эту систему планируется интегрировать в мобильное приложение «Дія».

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по поручению Правительства и СНБО ведет работу по созданию единой Информационной системы «Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты».

Об этом сообщил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, пишут на медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center.

По его словам, внедрение системы предоставит гражданам возможность видеть самые близкие и удобные для них укрытия на едином ресурсе с удобным интерфейсом.

К администрированию системы планируется привлечь представителей областных, районных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также территориальных органов ГСЧС.

В дальнейшем эту систему планируется интегрировать в мобильное приложение «Дія». Соответствующие переговоры ведомство ведет с Министерством цифровой трансформации, сообщил Виктор Витовецкий.

«Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс», - отметил представитель ГСЧС.

Виктор Витовецкий также отметил, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных продуктов, которые сегодня функционируют в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы.

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