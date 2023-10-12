путин впервые с начала полномасштабной войны в Украине покинул россию

кремлевский диктатор отправился в Кыргызстан, а затем направится в Китай.

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Диктатор рф владимир путин после масштабного военного вторжения в Украину в начале 2022 года редко выезжал за границу. Известно, что он не покидал территорию России после издания Международным уголовным судом ордера, которым его обвиняют в незаконной депортации детей из Украины. Однако в четверг, 12 октября, он провел переговоры в Кыргызстане, стране Центральной Азии, которая имеет тесные связи с Москвой, - сообщает Reuters.

Известно, что россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает все обвинения, предъявленные в адрес Путина.

Планируется, что кремлевский диктатор также посетит Китай на следующей неделе для участия в третьем форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Важно, что ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МУС, организации, которая была создана для преследования военных преступников.

Завершением его двухдневной поездки в Кыргызстан станет участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в пятницу, которое объединяет несколько бывших советских республик, включая Армению.

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