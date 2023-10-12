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Изменения в правилах исчисления страхового стажа украинцев, которые работали за границей: что решили в Комитете

14:16, 12 октября 2023
Законопроект ставит целью урегулирование вопроса пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины.
Изменения в правилах исчисления страхового стажа украинцев, которые работали за границей: что решили в Комитете
Изображение: freepik.com
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Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и целом Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины (регистр. № 9453 от 03.07.2023).

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Законопроект ставит целью урегулирование вопроса пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины, в связи с денонсацией соглашений относительно пенсионного обеспечения с государствами – участниками СНГ», - говорится в сообщении.

Проектом Закона предлагается:

  • урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;
  • урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, которые входили в состав бывшего ссср;
  • определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, которые имеют страховой стаж, приобретенный в рф;
  • дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

- временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

- если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно ЗУ «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

- если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

- если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством;

  • восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

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