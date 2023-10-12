Зміни у правилах обчислення страхового стажу українців, які працювали за кордоном: що вирішили в Комітеті

Законопроєкт має на меті врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

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Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України (реєстр. № 9453 від 03.07.2023).

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєкт має на меті врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у зв’язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами – учасницями СНД», - сказано у повідомленні.

Проєктом Закону пропонується:

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього срср;

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в рф;

доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

- тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

- якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

- якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

- якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;

- якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

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