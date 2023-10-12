Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

Кирило Буданов: Світ досить швидко наближається до глобальної війни

Я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - керівник ГУР Кирило Буданов.

Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Участь ВККС у пленарному складі в проведенні оцінювання судді суперечить законодавству і є неможливою, - наукові висновки провідних вищих навчальних закладів

Оприлюднені наукові висновки провідних вищих навчальних закладів, якими встановлено, що ВККС не може брати участь у проведенні оцінювання відповідності судді займаній посаді в пленарному складі.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

Зміни у правилах обчислення страхового стажу українців, які працювали за кордоном: що вирішили в Комітеті

14:16, 12 жовтня 2023
Законопроєкт має на меті врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.
Зміни у правилах обчислення страхового стажу українців, які працювали за кордоном: що вирішили в Комітеті
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України (реєстр. № 9453 від 03.07.2023).

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєкт має на меті врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у зв’язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами – учасницями СНД», - сказано у повідомленні.

Проєктом Закону пропонується:    

  • врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;
  • врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього срср;
  • визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в рф;
  • доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

- тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;     

- якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;     

- якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;      

- якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;     

- якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;    

  • відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України