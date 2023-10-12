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У МВС заявили, що готуються до будь-яких дій ворога в опалювальний сезон

14:35, 12 жовтня 2023
Міністерство створило Координаційний штаб із забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження або припинення постачання електроенергії.
У МВС заявили, що готуються до будь-яких дій ворога в опалювальний сезон
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що відомство готується до будь-яких дій ворога в опалювальний сезон. Про це він заявив у ефірі телемарафону.

«В першу чергу ми зробимо усе можливе, щоб забезпечити безпеку громадян. Ми готуємось до будь-яких дій ворога, тим паче, що ми всі навчилися у минулому році реагувати на такі виклики», — зазначив Клименко.

Міністерство внутрішніх справ створило Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення створення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії. До нього ввійшли представники всіх основних міністерств і відомств.

«Цей штаб працює цілодобово. Відповідно, такі ж штаби є на даний момент в усіх регіонах нашої держави, там працюють правоохоронці, працівники ДСНС, військовослужбовці НГУ, представники міністерств енергетики, охорони здоров'я тощо. Тому алгоритми всі виписані, ми отримуємо інформацію в онлайн-режимі. На будь-яку зміну оперативної ситуації будемо реагувати достатньо швидко», — зазначив міністр.

У надзвичайних випадках одразу буде збільшена кількість патрулів Національної поліції - як мінімум у півтора рази. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуації в екстреному режимі повинні вчасно приїхати і допомогти нашим громадянам не тільки усунути надзвичайну подію, а також підключити генератори і надати максимальну допомогу.

Окрім цього, Клименко розповів, що розгорнуто 13 тисяч «Пунктів незламності» на території нашої держави. Міністерство внутрішніх справ також розгорнуло 2000 таких пунктів. Також маємо від наших міжнародних партнерів допомогу - це 2000 генераторів, які ми можемо застосовувати і допомагати нашим людям, якщо це буде необхідно.

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