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В МВД заявили, что готовятся к любым действиям врага в отопительный сезон

14:35, 12 октября 2023
Министерство создало Координационный штаб по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения или прекращения снабжения электроэнергией.
В МВД заявили, что готовятся к любым действиям врага в отопительный сезон
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Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что ведомство готовится к любым действиям врага в отопительный сезон. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«В первую очередь, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан. Мы готовимся к любым действиям врага, тем более что мы все научились в прошлом году реагировать на такие вызовы», — отметил Клименко.

Министерство внутренних дел создало Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению создания нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии. В него вошли представители всех основных министерств и ведомств.

«Этот штаб работает круглосуточно. Соответственно, такие же штабы есть сейчас во всех регионах нашего государства, там работают правоохранители, работники ГСЧС, военнослужащие НГУ, представители министерств энергетики, здравоохранения и т.д. Поэтому алгоритмы все выписаны, мы получаем информацию в онлайн-режиме. На любое изменение оперативной ситуации будем реагировать достаточно быстро», – отметил министр.

В чрезвычайных случаях сразу будет увеличено количество патрулей Национальной полиции – как минимум в полтора раза. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в экстренном режиме должны своевременно приехать и помочь нашим гражданам не только устранить чрезвычайное событие, а также подключить генераторы и оказать максимальную помощь.

Кроме этого, Игорь Клименко рассказал, что развернуто 13 тысяч «Пунктов несокрушимости» на территории нашего государства. Министерство внутренних дел также развернуло 2000 таких пунктов. Также имеем от наших международных партнеров помощь – это 2000 генераторов, которые мы можем применять и помогать нашим людям, если это будет необходимо.

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