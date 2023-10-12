В Офисе Президента назвали первоочередным запуск суда по защите прав инвесторов и рассмотрению споров с нерезидентами

Речь идет о запуске двух новых высших специализированных судов: Высшего административного суда, рассматривающего споры, одной из сторон в которых является центральный орган власти, и Высшего специализированного суда, мандатом которого было бы рассмотрение споров, в которых стороной являются нерезиденты и иностранный капитал.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов и члены совета директоров и сопредседатели Комитета по правовой политике Американской торговой палаты в Украине обсудили приоритетные шаги по дальнейшему внедрению судебной реформы на пути к созданию благоприятного инвестиционного климата. Как отмечает Офис Президента, в настоящее время в повестке дня реализация следующих шагов судебной реформы, которые, по словам заместителя руководителя Офиса Главы государства, обсуждались с представителями G7 и отдельными членами G20 начиная с 2022 года, в результате чего была согласована повестка действий, направленных на развитие прочных независимых институтов.

«Постепенно идем в сторону имплементации этого плана», – констатировал Андрей Смирнов, отметив, что одной из целей видит добиться политической нейтральности и независимости судебных органов, в частности Высшего совета правосудия.

Заместитель руководителя Офиса Президента констатировал стремление к запуску двух новых высших специализированных органов судебной власти: нового специализированного Высшего административного суда, рассматривающего споры, одной из сторон в которых является центральный орган власти, и создание и запуск Высшего специализированного суда, мандатом которого было бы рассмотрение споров. , в которых стороной являются нерезиденты и иностранный капитал

«Должны дать сигнал иностранному бизнесу о том, что у него есть надежда и доступ к справедливому правосудию», – отметил Андрей Смирнов и назвал запуск суда, мандат которого был бы сосредоточен на защите прав инвесторов и рассмотрении споров с нерезидентами, первоочередным. По его словам, для реализации этих пунктов все инструменты уже внедрены.

Также он рассказал об аудите Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, проводенном Министерством цифровой трансформации и USAID в сотрудничестве с ключевыми союзниками. Андрей Смирнов напомнил, что целью системы было создание сервисов, которые дают гражданам Украины и юридическим лицам доступ к сервисам правосудия, в частности, возможность оперативной подачи документов, получение обратной связи от суда и т.д. По результатам проверки было установлено, что за длительное время система не была доведена до надлежащего состояния и непригодна для использования. Констатированы сбои в работе ее модулей из-за неоднократной смены подрядчиков и т.д. Поэтому сейчас задача министерства – привести систему в порядок.

Также среди вопросов, прорабатываемых в рамках реформирования судебной сферы, Андрей Смирнов назвал стандартизацию юридического образования, создание Офиса трансформации Государственной судебной администрации с акцентом на человеческом капитале и оптимизации ресурсов, проведение ее аудита, оптимизацию деятельности Верховного Суда и т.д.

Заметим, что директор-распорядитель МВФ на четвертом министерском круглом столе по поддержке Украины Кристалина Георгиева подчеркнула, что Украине «следует удвоить усилия по поощрению возвращения частных инвесторов».

«В этой связи я приветствую многочисленные инициативы, которые осуществляются для поддержки частных инвестиций, которые будут в значительной мере способствовать восстановлению Украины», - отметила она.

Автор: Наталья Мамченко

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