В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов та члени ради директорів і співголови Комітету з питань правової політики Американської торговельної палати в Україні обговорили пріоритетні кроки щодо подальшого впровадження судової реформи на шляху до створення сприятливого інвестиційного клімату. Як зазначає Офіс Президента, нині на порядку денному реалізація наступних кроків судової реформи, які, за словами заступника керівника Офісу Глави держави, обговорювалися з представниками G7 й окремими членами G20 починаючи з 2022 року, унаслідок чого було узгоджено порядок дій, спрямованих на розвиток міцних незалежних інституцій.

«Поступово йдемо в бік імплементації цього плану», – констатував Андрій Смирнов, зауваживши, що одну із цілей бачить у тому, щоб домогтися політичної нейтральності та незалежності судових органів, зокрема Вищої ради правосуддя.

Заступник керівника Офісу Президента констатував прагнення до запуску двох нових вищих спеціалізованих органів судової влади: нового спеціалізованого Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і створення й запуск Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

«Маємо дати сигнал іноземному бізнесу про те, що в нього є надія та доступ до справедливого правосуддя», – зазначив Андрій Смирнов і назвав запуск суду, мандат якого зосереджувався б на захисті прав інвесторів і розгляді спорів із нерезидентами, першочерговим. За його словами, для реалізації цих пунктів усі інструменти вже запроваджені.

Також він розповів про аудит Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, який проводився Міністерством цифрової трансформації та USAID у співпраці з ключовими союзниками. Андрій Смирнов нагадав, що метою системи було створення сервісів, які дають громадянам України та юридичним особам доступ до сервісів правосуддя, зокрема можливість оперативного подання документів, отримання зворотного зв’язку від суду тощо. За результатами перевірки було встановлено, що за тривалий час система не була доведена до належного стану та є непридатною для користування. Констатовано збої в роботі її модулів через неодноразову зміну підрядників тощо. Тож нині завдання міністерства – привести систему до ладу.

Також серед питань, які нині опрацьовують у межах реформування судової сфери, Андрій Смирнов назвав стандартизацію юридичної освіти, створення Офісу трансформації Державної судової адміністрації з акцентом на людському капіталі й оптимізації ресурсів, проведення її аудиту, оптимізацію діяльності Верховного Суду тощо.

Зауважимо, що директор-розпорядник МВФ на четвертому Міністерському круглому столі щодо підтримки України Крісталіна Георгієва підкреслила, що Україні «слід подвоїти зусилля щодо заохочення повернення приватних інвесторів»

«У зв’язку з цим я вітаю численні ініціативи, які здійснюються для підтримки приватних інвестицій, які значною мірою сприятимуть відновленню України», - зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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