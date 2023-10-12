Оголошено полювання на росармійців, колаборантів та зрадників: куди звернутися та як отримати нагороду

Команда розслідувачів виплачує гонорар за інфорормацію про перебування ворога на території України.

Команда розслідувачів evocation.info взяла оголосила «полювання» на колаборантів і зрадників, які діють на тимчасово окупованих росією територіях. Проект Evocation створений на основі інформації, отриманої від добровольців, і має на меті викрити російських пропагандистів та прихильників окупаційного режиму. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Команда Evocation має докладні дані щодо колаборантів, включаючи їхні імена, біографії, адреси проживання та подробиці про їхні сімейні зв'язки. Їхні дослідження покликані допомогти виявити і покарати цих осіб.

З метою стимулювання надходження інформації, команда Evocation готова виплатити гонорар за інфорормацію про колаборантів і зрадників.

Поділитися інформацією про колаборантів – нагорода тут

Поділитися інформацією про зрадників – нагорода тут

Поділитися інформацією про місця дислокації російських військ або складів ППО/боєприпасів – нагорода тут

Якщо є інформація про колаборантів або пропагандистів, можна надіслати її на електронну адресу: [email protected].

Спеціалісти команди Evocation ретельно перевірять всі дані, щоб виявити тих, хто дійсно причетний до зрадницької діяльності.

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