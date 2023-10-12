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Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

  1. В Україні

Оголошено полювання на росармійців, колаборантів та зрадників: куди звернутися та як отримати нагороду

18:16, 12 жовтня 2023
Команда розслідувачів виплачує гонорар за інфорормацію про перебування ворога на території України.
Оголошено полювання на росармійців, колаборантів та зрадників: куди звернутися та як отримати нагороду
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Команда розслідувачів evocation.info взяла оголосила «полювання» на колаборантів і зрадників, які діють на тимчасово окупованих росією територіях. Проект Evocation створений на основі інформації, отриманої від добровольців, і має на меті викрити російських пропагандистів та прихильників окупаційного режиму. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Команда Evocation має докладні дані щодо колаборантів, включаючи їхні імена, біографії, адреси проживання та подробиці про їхні сімейні зв'язки. Їхні дослідження покликані допомогти виявити і покарати цих осіб.

З метою стимулювання надходження інформації, команда Evocation готова виплатити гонорар за інфорормацію про колаборантів і зрадників.

  • Поділитися інформацією про колаборантів – нагорода тут.
  • Поділитися інформацією про зрадників – нагорода тут.
  • Поділитися інформацією про місця дислокації російських військ або складів ППО/боєприпасів – нагорода тут.

Якщо є інформація про колаборантів або пропагандистів, можна надіслати її на електронну адресу: [email protected].

Спеціалісти команди Evocation ретельно перевірять всі дані, щоб виявити тих, хто дійсно причетний до зрадницької діяльності.

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