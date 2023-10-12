Объявлена охота на росармейцев, коллаборационистов и предателей: куда обратиться и как получить награду

Команда расследователей выплачивает гонорар за инфорормацию о пребывании врага на территории Украины.

Команда расследователей evocation.info взяла объявила «охоту» на коллаборационистов и предателей, которые действуют на временно оккупированных Россией территориях. Проект Evocation создан на основе информации, полученной от добровольцев, и имеет целью разоблачить российских пропагандистов и сторонников оккупационного режима. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Команда Evocation имеет подробные данные о коллаборационистах, включая их имена, биографии, адреса проживания и подробности об их семейных связях. Их исследования призваны помочь выявить и наказать этих лиц.

С целью стимулирования поступления информации, команда Evocation готова выплатить гонорар за инфорормацию о коллаборантах и предателях.

- Поделиться информацией о коллаборантах - награда здесь.

- Поделиться информацией о предателях - награда здесь.

- Поделиться информацией о местах дислокации российских войск или складов ПВО/боеприпасов - награда здесь.

Если есть информация о коллаборационистах или пропагандистах, можно отправить ее на электронный адрес: [email protected].

Специалисты команды Evocation тщательно проверят все данные, чтобы выявить тех, кто действительно причастен к предательской деятельности.

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