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Избран председатель Саратского районного суда Одесской области

19:52, 12 октября 2023
Суд возглавила Екатерина Рязанова.
Избран председатель Саратского районного суда Одесской области
Фото: Саратский районный суд Одесской области
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В Саратском районном суде Одесской области провели собрание судей, где избрали председателя суда. Об этом сообщает ТУ ГСА в Одесской области.

По результатам тайного голосования сроком на три года, председателем Саратского районного суда Одесской области избрана Екатерина Рязанова.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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