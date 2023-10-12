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  1. Суд інфо

Обрано голову Саратського районного суду Одеської області

19:52, 12 жовтня 2023
Суд очолила Катерина Рязанова.
Обрано голову Саратського районного суду Одеської області
Фото: Саратський районний суд Одеської області
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У Саратському районному суді Одеської області провели збори суддів, де обрали голову суду. Про це повідомляє ТУ ДСА в Одеській областi.

За результатами таємного голосування строком на три роки, головою Саратського районного суду Одеської області обрано Катерину Рязанову.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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