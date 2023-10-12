У Києві на блокпосту військовий відкрив вогонь по автівці: є постраждалий, подробиці

Військовослужбовець відкрив стрілянину по автомобілю, який не зупинився на вимогу, куля рикошетом поранила водія іншого автомобіля.

У четвер, 12 жовтня, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина на блокпосту.

Як повідомила речниця Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс, військовослужбовець вистрелив у колеса автівки, яку водій не зупинив на вимогу.

«На вимогу одного з військових водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Відтак військовий вистрелив у колеса автівки», — розповіла вона у коментарі hromadske.

Внаслідок цього водій сусіднього автомобіля отримав дотичне поранення. За інформацією поліції, від госпіталізації він відмовився.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група, яка документує деталі інциденту.

Невдовзі має бути надана правова кваліфікація цієї події.

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