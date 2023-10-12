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Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником

22:59, 12 жовтня 2023
Заказник оголошено з метою збереження та охорони водяної та наземної флори та фауни, серед яких різні види риб, молюски, а також підземних джерел.
Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником
Джерело фото: КМВА
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Озеро Вербне, що знаходиться в Оболонському районі столиці, оголосили ландшафтним заказником. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Для підтримки загального екологічного балансу в столиці та для сприяння екологічній освітньо-виховній роботі я підписав Розпорядження «Про іхтологічно-ботанічний ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Вербне». Заказник оголошено з метою збереження та охорони водяної та наземної флори та фауни, серед яких різні види риб, молюски, а також підземних джерел», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, на цьому озері створяться умови для відпочинку, оздоровлення киян.

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