Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником

Заказник оголошено з метою збереження та охорони водяної та наземної флори та фауни, серед яких різні види риб, молюски, а також підземних джерел.

Джерело фото: КМВА

Озеро Вербне, що знаходиться в Оболонському районі столиці, оголосили ландшафтним заказником. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Для підтримки загального екологічного балансу в столиці та для сприяння екологічній освітньо-виховній роботі я підписав Розпорядження «Про іхтологічно-ботанічний ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Вербне». Заказник оголошено з метою збереження та охорони водяної та наземної флори та фауни, серед яких різні види риб, молюски, а також підземних джерел», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, на цьому озері створяться умови для відпочинку, оздоровлення киян.

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