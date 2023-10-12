Швейцарія надасть Україні €100 млн на гуманітарне розмінування

Швейцарський уряд виділить понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних 4 років.

Уряд Швейцарії надасть Україні понад 100 мільйонів євро на потреби гуманітарного розмінування упродовж наступних 4 років. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Про допомогу оголосили під час зустрічі міністра економіки України Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Під час зустрічі вони також обговорювалися потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України у сфері розмінування.

Так, Україна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. Спершу обстежують критичну інфраструктуру, зокрема, газогони та лінії електропередач, далі - домівки громадян. Третім пріоритетом є землі сільськогосподарського призначення, а вже потім переходять до лісів та надводно-підводного розмінування. .

«Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не в змозі. І ми дуже вдячні уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері», - зазначила Свириденко.

Кассіс вказав, що його країна налаштована тісно співпрацювати з українським урядом в питаннях гуманітарного розмінування.

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