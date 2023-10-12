НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України № 3384-ІХ, яким відновлено декларування та функції НАЗК (законопроект 9534).

«Дуже важливо зафіксувати дату набрання чинності Законом, адже саме від неї відраховуються всі строки, пов’язані з відновленням декларування. Щорічні декларації за 2021-2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік – уже у звичний для всіх декларантів строк – до 31 березня 2024 року включно.

З початком повномасштабного вторгнення всі ми живемо в постійному стресі, хтось втратив документи та майно, але це не завадило дуже багатьом декларантам добровільно подати декларації – це понад 742 тисячі декларацій.

Ці декларанти мають можливість виправити ці декларації (подані з 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2023 року включно). Для цього необхідно протягом 14 днів, тобто не пізніше 25 жовтня 2023 року, звернутись до НАЗК з листом у довільній формі, в якому зазначити яку або які декларації є потреба виправити і вказати дату їх подання. Далі ви отримаєте відповідне повідомлення у своєму персональному електронному кабінеті Реєстру та зможете подати виправлену декларацію протягом 30 днів, проте лише один раз», – зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Представники НАЗК розповіли про безпекові аспекти та про те, чи потрібно декларуватися військовим.

«Для низки осіб відтерміновано обов’язок подачі декларацій – їм потрібно буде це зробити не пізніше 90 днів після зміни умов, які надають право на відтермінування. Насамперед йдеться про військових, причетних до оборони країни, осіб, які перебувають на окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, тих, хто перебуває на лікуванні внаслідок поранення тощо. Відтермінування стосується також членів сімей зазначених осіб. Змінами умов, за яких відтермінування може бути завершено є завершення воєнного стану, звільнення зі служби, виїзд з окупованих територій, зони бойових дій тощо. Конкретний перелік осіб та умов – визначено у Законі. Але і тут є винятки: декларації все ж доведеться подати особам, які проходять військову службу на посадах міністрів, керівників ЦОВВ, місцевих органів влади, на посадах в апаратах міністерств, ВЛК, ТЦК, беруть участь у закупівлях в сфері оборони або відряджені на такі посади» – підкреслила керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.

НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру 10 грудня 2023 року з урахуванням безпекових заходів. Саме тоді журналісти та активісти отримають доступ до даних посадовців та зможуть допомогти правоохоронним органам та НАЗК швидше виявити тих осіб, які незаконно збагатилися під час війни.

«Розроблено механізм, який дозволить вилучити декларації певних категорій осіб з публічного доступу до відкриття Реєстру задля їхньої безпеки. Для цього керівники державних органів та органів місцевого самоврядування мають направити до НАЗК перелік таких декларантів. Декларантам та членам їх сімей особисто звертатися до НАЗК не потрібно, питання внесення декларанта у список вирішується виключно його чинним керівником (колишнім керівником декларанта – у разі звільнення)», – прокоментував Артем Ситник.

Керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК звернулася до декларантів із проханням ретельно підготуватися до заповнення декларації, адже за новим Законом, декларант матиме можливість лише одноразово подати виправлену декларацію протягом 30 днів після її подання.

«Через війну багато хто був змушений залишити свої домівки поспіхом, втративши документи. Ми розуміємо, що за таких умов посадовці позбавлені можливості швидко отримати інформацію про об’єкти власності. Тому НАЗК запровадило в Реєстрі декларацій спеціальну функцію — «Дані для декларації». Це ще одна можливість спростити процес декларування, полегшити пошук даних та уникнути помилок, які декларанти могли зробити в попередніх деклараціях», – зазначила Юлія Кулікова.

Детальніше про новий закон можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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