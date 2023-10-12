Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

Кирило Буданов: Світ досить швидко наближається до глобальної війни

Я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - керівник ГУР Кирило Буданов.

Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Участь ВККС у пленарному складі в проведенні оцінювання судді суперечить законодавству і є неможливою, - наукові висновки провідних вищих навчальних закладів

Оприлюднені наукові висновки провідних вищих навчальних закладів, якими встановлено, що ВККС не може брати участь у проведенні оцінювання відповідності судді займаній посаді в пленарному складі.

Секретар Ради суддів України звільнилась у відставку

Олена Журавська завершила кар’єру судді.

  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання щодо відрядження суддів до суду з Харкова

13:05, 12 жовтня 2023
Комісія розгляне питання про відрядження суддів до Червонозаводського райсуду Харкова.
ВККС розгляне питання щодо відрядження суддів до суду з Харкова
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 25 жовтня відбудеться засідання, на якому розглянуть питання щодо відрядження суддів.

1) відрядження суддів до Червонозаводського районного суду міста Харкова за їх згодою:

- Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;

- Сербіненко Інни Володимирівни, судді Вовчанського районного суду Харківської області;

2) відрядження судді Куп’янського міськрайонного суду Харківської області Литвинова Андрія Вікторовича.

Раніше ми писали, що ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України