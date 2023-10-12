ВККС розгляне питання щодо відрядження суддів до суду з Харкова

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 25 жовтня відбудеться засідання, на якому розглянуть питання щодо відрядження суддів.
1) відрядження суддів до Червонозаводського районного суду міста Харкова за їх згодою:
- Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;
- Сербіненко Інни Володимирівни, судді Вовчанського районного суду Харківської області;
2) відрядження судді Куп’янського міськрайонного суду Харківської області Литвинова Андрія Вікторовича.
Раніше ми писали, що ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів.
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