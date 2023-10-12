ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в суд из Харькова

Комиссия рассмотрит вопрос о командировке судей в Червонозаводской райсуд Харькова.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 25 октября состоится заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о командировке судей.

1) командировки судей в Червонозаводской районный суд города Харькова с их согласия:

- Коваленко Натальи Викторовны, судьи Лисичанского городского суда Луганской области;

- Сербиненко Инны Владимировны, судьи Волчанского районного суда Харьковской области;

2) командировки судьи Купянского горрайонного суда Харьковской области Литвинова Андрея Викторовича.

Ранее сообщалось, что ВККС планирует объявить в 2024 году новый отбор на должности судей местных судов.

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