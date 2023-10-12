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В Малайзии заявили, что TikTok не соблюдает законы страны

17:20, 12 октября 2023
Страна в последние месяцы усиливает наблюдение за онлайн-контентом.
В Малайзии заявили, что TikTok не соблюдает законы страны
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Министр связи Малайзии Фахми Фадил заявил, что приложение TikTok не соблюдает законы страны. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, разработчики не приняли достаточно мер по борьбе с клеветой или обманом в контенте.

Так, министр после встречи с представителями TikTok призвал быть более ответственным в борьбе с фейками и клеветой на своей платформе.

Фахми сказал, что TikTok должен немедленно привести свою деятельность в соответствие с малазийскими законами и признал, что у приложения есть проблемы из-за того, что нет представителя в стране сейчас.

Представитель соцсети не предоставил комментарий о встрече.

Малайзия в последние месяцы усиливает наблюдение за онлайн-контентом, поскольку правительство премьер-министра Анвара Ибрагима обещает сдержать то, что они считают провокационными публикациями, касающимися расы, религии и королевы.

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