У Малайзії заявили, що TikTok не дотримується законів країни

Країна останніми місяцями посилює нагляд за онлайн-контентом.

Міністр зв’язку Малайзії Фахмі Фадзіл заявив, що застосунок TikTok не дотримується законів країни. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, розробники не вжили достатньо заходів для боротьби з наклепом або обманом у контенті.

Так, міністр після зустрічі з представниками TikTok закликав бути більш відповідальним у боротьбі з фейками та наклепом на своїй платформі.

Фахмі сказав, що TikTok повинен негайно привести свою діяльність у відповідність до малайзійських законів і визнав, що застосунок має проблеми через те, що не має представника в країні зараз.

Представник соцмережі не надав коментар про зустріч.

Малайзія останніми місяцями посилює нагляд за онлайн-контентом, оскільки уряд прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма обіцяє стримати те, що вони вважають провокаційними публікаціями, які стосуються раси, релігії та королеви.

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