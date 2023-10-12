Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

  1. У світі

У Малайзії заявили, що TikTok не дотримується законів країни

17:20, 12 жовтня 2023
Країна останніми місяцями посилює нагляд за онлайн-контентом.
У Малайзії заявили, що TikTok не дотримується законів країни
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністр зв’язку Малайзії Фахмі Фадзіл заявив, що застосунок TikTok не дотримується законів країни. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, розробники не вжили достатньо заходів для боротьби з наклепом або обманом у контенті.

Так, міністр після зустрічі з представниками TikTok закликав бути більш відповідальним у боротьбі з фейками та наклепом на своїй платформі.

Фахмі сказав, що TikTok повинен негайно привести свою діяльність у відповідність до малайзійських законів і визнав, що застосунок має проблеми через те, що не має представника в країні зараз.

Представник соцмережі не надав коментар про зустріч.

Малайзія останніми місяцями посилює нагляд за онлайн-контентом, оскільки уряд прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма обіцяє стримати те, що вони вважають провокаційними публікаціями, які стосуються раси, релігії та королеви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України