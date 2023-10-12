Американська корпорація Xerox остаточно покинула російський ринок

На початку повномасштабного вторгнення компанія обмежила свою діяльність в рф.

Американська корпорація Xerox, світовий лідер з масового випуску копіювальних апаратів, покидає російський ринок та продає свої активи. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія обмежила свою діяльність в рф. Ці обмежені операції включали бізнес лише з окремими клієнтами та партнерами "в повній відповідності до всіх відповідних санкцій уряду США".

"Зараз Xerox припиняє діяльність, що залишилася в росії, і передає бізнес місцевому управлінню шляхом продажу свого російського дочірнього підприємства", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що корпорація IMAX повністю пішла з російського ринку.

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