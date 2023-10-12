Американская корпорация Xerox окончательно покинула российский рынок

В начале полномасштабного вторжения компания ограничила свою деятельность в рф.

Американская корпорация Xerox, мировой лидер по массовому выпуску копировальных аппаратов, покидает российский рынок и продает свои активы. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину компания ограничила свою деятельность в рф. Эти ограниченные операции включали бизнес только с отдельными клиентами и партнерами "в полном соответствии со всеми санкциями правительства США".

"Сейчас Xerox прекращает оставшуюся деятельность в рф и передает бизнес местному управлению путем продажи своего российского дочернего предприятия", - говорится в заявлении.

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