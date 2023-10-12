Кирилл Буданов: Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне

Я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне, – руководитель ГУР Кирилл Буданов

Источник фото: pravda.com

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что мир достаточно быстро приближается к глобальной войне. Об этом он заявил в интервью УП.

Так, на вопрос журналиста, стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны, Кирилл Буданов отметил, что это риторический вопрос.

«Ответ на него будет не так прост.

Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы.

Так что я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне», ответил Буданов.

Также он отметил, что мир оказался не готов к войне такой интенсивности, как в Украине, и это один из выводов, которые точно будут делать все страны после этого.

«Все будут пытаться наращивать свои арсеналы», добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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