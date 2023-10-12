Кирило Буданов: Світ досить швидко наближається до глобальної війни

Я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - керівник ГУР Кирило Буданов.

Джерело фото: pravda.com

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що світ досить швидко наближається до глобальної війни. Про це він зазначив в інтерв’ю УП.

Так, на питання журналіста, чи стоїть світ на порозі Третьої світової війни, Кирило Буданов зазначив, що це риторичне питання.

«Відповідь на нього буде не така проста.

Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси.

Тож так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни», відповів Буданов.

Також він зауважив, що світ виявився не готовий до війни такої інтенсивності, як в Україні, і це «один із висновків, які точно будуть робити всі країни після цього».

«Всі будуть намагатися нарощувати свої арсенали», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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